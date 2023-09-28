Витебский предприниматель «монетизировал» свой статус ипэшника 28.09.2023, 10:11

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У налоговой возникли вопросы.

Житель Витебска зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе знакомого, а затем заключил с несколькими организациями фиктивные договоры об оказании различных услуг. Год он получал от них деньги, но фактически никаких работ не выполнял. Деятельностью ипэшника заинтересовались в налоговой, пишет газета «Віцьбічы».

По заключенным договорам на счет предпринимателя поступали деньги, которые он снимал в качестве личного дохода. В дальнейшем ИП передавал снятые наличные различным лицам за вычетом своего процента за услугу по «обналичке», а также суммы налога, который подлежал исчислению по заявленной им деятельности.

Поступившие в 2021—2022 годах на счет ИП денежные средства налоговые органы признали внереализационным доходом с налогообложением по повышенной ставке налога при упрощенной системе налогообложения.

По итогам камеральной проверки предпринимателю направлено уведомление о добровольной корректировке налоговых обязательств. Однако ИП не сделал этого, в связи с чем ему придется доплатить 37 тысяч рублей налога в принудительном порядке.

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