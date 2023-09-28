Прощай, немытая Россия Сергей Романов, planeta.press

28.09.2023, 10:23

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Игры в сепаратизм уже на столе.

Кадыров пытается всем доказать, что слухи о его смерти несколько преувеличены. Записывает «обнадеживающие» видео, демонстрирует силу. Правда, отжиматься перестал. Проблемы с почками никуда не ушли, в больнице полежал в критическом состоянии.

Злоупотребление психотропными препаратами еще никого до добра не доводило, особенно учитывая уровень и количество дичи на Телеграм-канале Кадырова.

Явственно ослаб, зато еще держится клан. Право силы крайне распространено по всей России, сопротивление бандитские методы не встречают ни у кого, сколько «левиафанов» не снимай. Особенно, если дело касается чеченской вотчины многочисленного кадыровского семейства. Особо отличился в последнее время сын Рамзана Ахматовича Адам.

Избиение Никиты Журавеля в СИЗО 15-летним подростком жестоко и максимально демонстративно. По мнению правозащитников, нарушено до 9 статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Под суд в нормальной стране, кроме Адама Кадырова, должны пойти и тюремщики, которые столь вопиющее нарушение закона допустили. Возмущен даже чеченский омбудсмен. А что папаша? Он сыном гордится, а к стройному хору симпатиков Кадырова-младшего присоединился и чеченский депутат Госдумы, тезка фигуранта Делимханов.

Клан посылает сообщение на всероссийский уровень. Если уж подросток так жесток, то представьте, что с вами, дорогие россияне сделают взрослые мужчины.

К тому же, украинская фамилия арестанта обязывает. С одной стороны, в лице Журавеля бьем украинцев. С другой, людоедская Z-пропаганда автоматически засчитывает украинский народ в русские. Тут даже о «бей своих, чтоб чужие боялись» речь не идет. Так будет с каждым, кто посягнет на устои чеченского неофеодализма и извращенно-локальное толкование ислама. Мы в своей песочнице имеем полное право на избиение неугодных и раздачу слонов в виде побрякушек членам семьи. Глава клана – почетный академик, плавно переходящий в сан обычного стоматолога. Могу даже починить пострадавшую челюсть Журавеля. Но не буду, ибо неверный хулитель Аллаха. Так что сын все сделал правильно.

Но они помнят о смерти. И Кадырова-старшего, и вышеупомянутого Делимханова уже хоронили. По принципу отсутствия дыма без огня. Аксакалы умрут и, не исключено, что скоро. Но дело их будет жить в многочисленных и жестоких потомках. Которые и дальше будут утюжить россиян всех национальностей и вероисповеданий. И это еще самый «вегетарианский» сценарий.

И сын – это не просто плод отцовской гордости и ходячий символ клановой преемственности. Тем более, что, собственно Адамом Кадыровым дело не ограничивается.

Там громадный выводок и, например, вторжение в Украину подставило под западные санкции мать Рамзана Кадырова и, соответственно, мать 15-летнего Адама.

Игры в сепаратизм тоже на столе. Тем более, что Рамзан Ахматович уже делал подобные намеки в своих видеообращениях. Опыт войн против федеральных сил имеется. А пока оставляйте все как есть. Чеченский халифат с Рамзаном: живым или мертвым. На радость его многочисленным потомкам и под скрежет зубов правительства в Москве, которое и дальше будет вынуждено осыпать коврижками потенциально нелояльный регион. Иначе – прощай, немытая Россия.

Сергей Романов, planeta.press

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