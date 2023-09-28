Британская разведка раскрыла масштабные потери российской авиации в Украине 28.09.2023, 10:45

Срок службы оставшихся самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

С февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС) потеряли в боях около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. У всех самолетов есть расчетный срок службы в летных часах. Весьма вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России.

По данным британской разведки, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

При этом ВКС сохраняет возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

«Однако, поскольку война продолжается намного дольше, чем первоначально планировало Министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС», - отмечают в Минобороны Британии.

Британская разведка раскрыла масштабные потери российской авиации в Украине

Срок службы оставшихся самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

С февраля 2022 года Воздушно-космические силы России (ВКС) потеряли в боях около 90 самолетов. Срок службы оставшихся истекает гораздо быстрее, чем планировалось.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. У всех самолетов есть расчетный срок службы в летных часах. Весьма вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России.

По данным британской разведки, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

При этом ВКС сохраняет возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

«Однако, поскольку война продолжается намного дольше, чем первоначально планировало Министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС», - отмечают в Минобороны Британии.

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