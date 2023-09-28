Хунвейбин Лукашенко 28.09.2023, 10:49

Как министр образования делает грязную работу за хозяина.

За чуть больше чем полтора года на посту министра образования Андрей Иванец уже «переплюнул» Игоря Карпенко, который руководил ведомством пять лет. Система образования в Беларуси под управлением Иванца стремительно деградирует.

UDF рассказывает, чем успел отметиться молодой министр после назначения на высокий пост. Почему Александр Лукашенко сделал ставку на Иванца?

Андрея Иванца назначили министром образования в феврале 2022 года. Кандидатура многих удивила: Иванцу на тот момент было всего 37 лет.

Почему же выбор Лукашенко пал на него?

Дело в том, что Иванец зарекомендовал себя суперлояльным власти функционером, к тому же исполнительным. На момент назначения министром он уже входил в состав Совета Республики, а в 2020-м сделал следующее заявление:

«Учитель не должен обращать внимания на свою зарплату, поскольку профессия учителя является призванием».

У Иванца не было никаких мыслей по тому, как реально улучшить дела в сфере образования, зато он был идеологически выверенным управленцем.

Закрытие частных школ

В 2021 году в Беларуси произошел погром структур гражданского общества: негосударственных организаций. Через год Иванец, можно сказать, продолжил эту линию.

В сентябре прошлого года он отчитался о закрытии частных школ: из нескольких сотен негосударственных учреждений образования только 13 получили аккредитацию от Минобразования.

Скандал с ЦЭ и угрозы со стороны Иванца

Когда в конце мая текущего года одиннадцатиклассникам пришли результаты централизованного экзамена по белорусскому и русскому языкам, и они, их их родители были мягко говоря удивлены: результаты посчитали неправильно.

Андрей Иванец назвал эти утверждения «фейком», а когда скандал стал разрастаться, даже пошел на угрозы.

«Министерством образования будет отслеживаться каждый случай распространения недостоверной информации, материалы будут направлены для дачи оценки действиям распространителей фейков», – пригрозил Иванец.

Однако министру пришлось очень скоро «дать заднюю»: на скандале решил попиариться Лукашенко и результаты ЦЭ были пересчитаны.

Атака на Иванца со стороны Бондаревой

После устранения оппонентов власти из общественной жизни внутри Беларуси сторонники режима стали вести себя как пауки в банке. Около месяца назад инфоказачка Ольга Бондарева обвинила Иванца в распространении… нацизма.

По ее мнению, рассказывая о белорусскоязычных школах, министр якобы намеренно унизил значение второго государственного языка — русского.

«Подобные действия госчиновников наблюдали и в предмайданной пронацистской Украине: там тоже сначала позитивно дискриминировали русский язык, а сейчас готовят блюда «из русских младенцев». Пованивает и в Беларуси нацизмом. Сильно. Я бы не удивилась и не удивляюсь, встречая такую пронацистскую риторику от системных нацистов. Но от министра образования?» — написала Бондарева.

Иванец этот наезд «проглотил».

Радикальные инициативы Иванца по распределению

На недавнем совещании по образованию молодой министр выступил за увеличение срока распределения для выпускников вузов и за распраделение «платников» – наравне с «бюджетниками».

«Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должны отрабатывать. Соответствующие изменения мы готовы внести в Кодекс об образовании», – заявил Иванец.

Стремление министра оценил и Лукашенко, и пропагандисты. Игорь Тур объяснил: обычно чиновники спихивают ответственность за непопулярные решения на Лукашенко, а министр образования «сам предложил и сам обозначил, что начал решать вопрос и взял риски на себя».

То, что от его действий белорусская система образования продолжит деградировать, Иванца явно не волнует – в отличие от того, что о нем подумает Лукашенко.

Приговор за оскорбление министра

17 августа в Бресте суд рассмотрел уголовное дело против Дмитрия Семака. Его обвинили по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти).

По материалам обвинения, 23 июня 2022 года он написал телеграм-комментарий о министре по фамилии И. В этом комментарии экспертиза нашла «негативную оценку» министра, выраженную «в ненормативной форме речевого выражения».

«Берасцейская вясна» проверила список действующих министров в Беларуси. С фамилией, которая начиналась бы с буквы И, есть только министр образования Андрей Иванец.

Брестчанина приговорили к трем месяцам ареста и конфискации телефона «как средства совершения преступления».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».