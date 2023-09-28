Кадыров не может говорить: появилось секретное видео встречи с Золотовым 28.09.2023, 11:00

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Каждое слово давалось главе Чечни с большим трудом.

21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров встречался с главой Росгвардии Виктором Златовым. В понедельник видео с этой встречи должны были бы опубликовать на канале Кадырова, но отказались, поскольку он очень плохо выглядел.

Запись появилась в распоряжении проекта «ВЧК-ОГПУ». Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с пятым корпусом Центральной клинической больницы РФ, в котором находится Кадыров. Золотов говорит, будто встреча происходит в Росгвардии.

«Поскольку съемки проводились на срочный запрос чеченской стороны, то Золотов явно не знает о чем говорит. Он поздравляет Кадырова с юбилеем его матери, который был в начале августа, и с днем рождения республики, который был в начале сентября. Кадыров пытается ответить на поздравления, но это у него просто не получается. В конце короткой встречи Кадыров все же начинает говорить, но по записи видно, что каждое слово ему дается с большим трудом. Он говорит медленно, тихо, запинается. А порой и вовсе кажется, что теряет мысль», - пишет канал.

Как отмечает «ВЧК-ОГПУ», неудивительно, что запись решили не давать в эфир. Вместо него на канале Кадырова разместили запись того, как его сын Адам бьет в СИЗО Никиту Журавеля.

«И почти сразу мы узнали от Ксении Собчак, что Кадыров «жив, здоров... очень энергично ел орехи кешью». Видимо, медицина ЦКБ сотворила чудо за четыре дня», - иронично добавляет канал.

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