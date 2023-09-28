CNN: ВСУ провели сложную наступательную операцию, которую готовили больше месяца 2 28.09.2023, 11:16

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Украинские военные ударили по оккупантам под Бахмутом.

Украинские военные начали скоординированное наступление в районе города Бахмут, используя для проведения ночных операций беспилотное подразделение «Код 9.2».

Пилоты беспилотников украинского производства «Вампир» способны эффективно действовать в темное время суток с помощью тепловизоров.

Об этом сообщают журналисты американского телеканала CNN, которая лично побывали на передовой и вышли на позиции с украинскими военными.

Беспилотники могут нести до 33 кг полезной нагрузки и уже использовались для нанесения ударов по российской бронетехнике и защитным сооружениям.

На видеозаписях, сделанных беспилотниками, показаны успешные атаки, в том числе уничтожение российского танка «Т-90».

Американские журналисты отмечают, что указанная операция готовилась штабом больше месяца - на протяжении нескольких недель.

В ходе атаки ВСУ использовали тактику комбинированных ударов, подключая к операции ствольную и реактивную артиллерию.

В кадр также попал один из тяжелых беспилотников ВСУ, который сбрасывал бомбы на головы российским военным.

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