CNN: ВСУ провели сложную наступательную операцию, которую готовили больше месяца

CNN: ВСУ провели сложную наступательную операцию, которую готовили больше месяца2
- 28.09.2023, 11:16
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Украинские военные ударили по оккупантам под Бахмутом.
Украинские военные начали скоординированное наступление в районе города Бахмут, используя для проведения ночных операций беспилотное подразделение «Код 9.2».
Пилоты беспилотников украинского производства «Вампир» способны эффективно действовать в темное время суток с помощью тепловизоров.
Об этом сообщают журналисты американского телеканала CNN, которая лично побывали на передовой и вышли на позиции с украинскими военными.
Беспилотники могут нести до 33 кг полезной нагрузки и уже использовались для нанесения ударов по российской бронетехнике и защитным сооружениям.
На видеозаписях, сделанных беспилотниками, показаны успешные атаки, в том числе уничтожение российского танка «Т-90».
Американские журналисты отмечают, что указанная операция готовилась штабом больше месяца - на протяжении нескольких недель.
В ходе атаки ВСУ использовали тактику комбинированных ударов, подключая к операции ствольную и реактивную артиллерию.
В кадр также попал один из тяжелых беспилотников ВСУ, который сбрасывал бомбы на головы российским военным.