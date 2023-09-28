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Российский губернатор подарил матери ликвидированного в Украине оккупанта краденого кота

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  • 28.09.2023, 11:28
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Российский губернатор подарил матери ликвидированного в Украине оккупанта краденого кота

Вместо белой «Лады».

Российские чиновники продолжают поражать своей «щедростью» в отношении родственников утилизированных в Украине оккупантов.

На что они только не идут, чтобы утешить своих скорбящих граждан. И в шубах сфотографироваться разрешают, и пельменями угощают и за партой с фотографией мертвого отпрыска посидеть дают, лишь бы россияне максимально прочувствовали, как сильно о них и их близких заботится кремлевский режим, пишет nv.ua.

Решил не отставать в этом флешмобе и глава Коми Владимир Уйба, подарив матери ликвидированного ВСУ «мобика» кота. Правда не своего, и даже не купленного за бюджетные деньги, а, как это принято у россиян, украденного в Украине.

Насколько рада мать захватчика оказалась такому обмену, можно судить по выражению ее лица во время встречи с губернатором.

«То, что вы сделали для меня, я просто вам очень благодарна», — обратилась она к Уйде, который фактически и отправил ее сына на убой, а в качестве «компенсации» принес краденого кота.

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