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ВСУ уничтожили под Донецком редкую российскую боевую машину «Терминатор»

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  • 28.09.2023, 12:35
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ВСУ уничтожили под Донецком редкую российскую боевую машину «Терминатор»

Видеофакт.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор» в поселке Спартак вблизи оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор», сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих. Работают бойцы аэрогруппы «MUTANT» ЦСО «А» СБУ вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области», - говорится в комментарии к видео.

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