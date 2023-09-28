ВСУ уничтожили под Донецком редкую российскую боевую машину «Терминатор» 1 28.09.2023, 12:35

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Видеофакт.

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор» в поселке Спартак вблизи оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор», сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих. Работают бойцы аэрогруппы «MUTANT» ЦСО «А» СБУ вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области», - говорится в комментарии к видео.

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