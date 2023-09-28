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«Ждала, что ко мне придет озарение, и я сразу стану классной бизнес-леди»

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  • 28.09.2023, 13:26
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«Ждала, что ко мне придет озарение, и я сразу стану классной бизнес-леди»

Белорусы рассказали о том, когда они впервые почувствовали себя взрослыми.

Журналисты citydog.io решили узнать, когда минчане впервые осознали, что они повзрослели.

Катя (27): «Задумалась об этом, когда смотрела на пустой холодильник у себя в квартире»

– Я достаточно долго жила со своими родителями, которые во всем меня обеспечивали. У меня была отдельная комната, домой я приходила когда мне вздумается. Контроля особого не было. Я не работала, но мне всегда давали достаточно карманных денег на все мои «хотелки».

Серьезных причин, чтобы съезжать от своей семьи, я не видела. А зачем? Дома всегда есть мамины сырники, везде всегда чисто и убрано.

Даже после окончания универа родители не давили на меня с поиском работы. Я не понимала, чем хочу заниматься, а устраиваться куда-то просто так тоже не хотелось. Ждала, что однажды ко мне придет озарение, и я сразу стану классной бизнес-леди. Правда, этот момент все не наступал.

«Давай ты съедешь от нас в свою квартиру», – с такой фразой зашла ко мне в комнату однажды мама. Не знаю, что изменилось у родителей, но они резко решили подарить мне студию, которую много лет сдавали арендатору. Наверное, осознание «взрослости» пришло только в момент, когда я получила ключи от нее.

Помню, как стояла утром первого самостоятельного дня на кухне уже своей квартиры и смотрела на пустой холодильник. Нужно было приготовить завтрак, а продуктов, как назло, не было. Идти куда-то не было желания. Пустой холодильник укоризненно дышал холодом. Стало грустно и я расплакалась. Очень не хватало мамы, которая бы заранее все сделала и позвала к столу.

Чуть ли не на физическом уровне я чувствовала, что больше не смогу вести себя как ребенок. Тогда впервые задумалась, что продукты дома не появляются просто так и что деньги надо зарабатывать своим трудом и мозгами.

Через неделю после переезда я устроилась на работу менеджером. Сейчас получаю достаточно, чтобы не зависеть от родителей. Пока я все еще учусь справляться с новой для меня свободой, которую дарит взросление. Учусь понимать, чего хочу я, а не мама с папой. Но я стараюсь.

Глеб (30): «Подумал об этом, когда меня впервые взбесили подростки»

– Я понял, что стал взрослым, когда меня начали раздражать школьники. Когда я сам был в их возрасте, то мне казалось, что я самый крутой, смешной и умный. Мне было непонятно, почему окружающие странно реагируют, когда мы шумим в общественных местах или материмся. Тогда это казалось нормой, а те, кто так не думал, автоматически для меня были скучными.

На курсе третьем в университете я стал замечать, что резко реагирую на подростков и их поведение. Раздражало то, что они стараются постоянно привлечь к себе внимание. При этом тебе нужно добиваться этого же какими-то заслугами, а им достаточно просто выплеснуть на публику свои эмоции.

Возможно, у школьников это идет от неуверенности. Меня же это триггерит, потому что я был таким же.

Через какое-то время я понял, что подростки стали меня пугать. Если я прохожу мимо большого скопления школьников, то меня буквально трясет. Думаю, меня пугает то, что у нас с ними нет вообще ничего общего. Мне не о чем с ними поговорить, я не разделяю их ценности и интересы.

Кажется, именно так ощущается пресловутый generation gap.

Леша (24): «Остался без квартиры и никто не мог помочь найти новую»

– Так получилось, что перед этим Новым Годом я остался без квартиры. Сам я из маленького города, работаю в Минске, жилье нужно было искать там же. Денег было сравнительно немного, а времени на поиск мало. Если бы не нашел ничего, то я мог бы просто оказаться на улице.

Родители хотели помочь, но не знали как: финансово они меня обеспечивать не могут, приехать обратно в родной город я тоже не мог – работа и все дела уже были в Минске.

Думаю, что именно тогда я задумался, что повзрослел. Мама с папой больше не казались такими «всесильными», как когда-то в детстве. Со своими проблемами мне нужно было справляться самому.

По итогу я некоторое время жил у знакомого, пока не нашел квартиру. Это было совсем недолго – буквально полторы недели. Зато по ощущению прошло несколько лет. До этого не осознавал, что детство прошло уже точно.

Миша (35): «Мое взросление происходило постепенно и очень естественно»

– Я не могу вспомнить точный момент, когда задумался, что стал взрослым. Кажется, это происходило очень естественно и постепенно.

Наверное, впервые задумался о взрослении, когда уехал из своего родного города в Минск. После 9 класса я поступил в местный лицей. Так и оказался в столице. Жил я в своей квартире один. 17 лет – много возможностей и свободы. Родители обеспечивали меня, но я быстро решил, что хочу иметь свои деньги. Зарабатывал на выгулах собак, периодически брался за другую мелкую работу, насколько позволяло свободное время после учебы.

Тот период был очень отрезвляющим: у меня полностью изменилось окружение, я совсем по-другому начал смотреть на мир и вещи вокруг. Конечно, тогда я все еще был ребенком. Но именно тогда начался период зрелости и адаптации ко взрослому миру.

Следующим пунктом в периоде взросления стала первая стабильная работа. С постоянными обязательствами и появился и инсайт о том, что я повзрослел.

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