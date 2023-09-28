В Беларуси всплыли ненастоящие доллары 28.09.2023, 13:43

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Без специальных техсредств обнаружить подделку сложно.

23-летний житель Пинска принес в банк 500 долларов. Обменять их не получилось: у кассира возникли подозрения.

Парень пытался сдать четыре купюры по 100 долларов и две купюры по 50. У кассира возникли подозрения в их подлинности.

После экспертизы выяснилось: купюры действительно ненастоящие. Пинчанин пояснил, что не помнит, откуда у него купюры, и он не знал, что деньги поддельные. По данному факту в отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело, сообщает брестская милиция.

Без специальных техсредств обнаружить подделку бывает сложно. Но часто у фальшивок более потертый вид, чем они отличаются от настоящих купюр. Как правило, подделки «штампуют» на бумаге, которая на ощупь отличается от бумаги, которая специально предназначена для печати денежных знаков. Для некоторых купюр может быть характерна нечеткость изображения.

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