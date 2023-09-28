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Российская армия в Украине подсаживается на наркотики

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  • 28.09.2023, 15:04
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Российская армия в Украине подсаживается на наркотики

Каждый второй солдат что-то употребляет.

Тысячи российских военных на фронте в Украине употребляют наркотики, которые им продают местные жители, а также передают волонтеры и привозят сослуживцы, пишет «Верстка» со ссылкой на военнослужащих.

«Вообще у нас каждый второй-третий солдат что-либо такое употребляет», — рассказал изданию контрактник, который после нескольких месяцев на передовой находится в военной части на территории России.

По словам другого, активно употребляют «10–15% в каждой дивизии». Среди популярных наркотиков марихуана, мефедрон, амфетамины, «соли» и медицинские препараты «Лирика», «Тропикамид» и барбитураты.

Солдаты употребляют наркотики от скуки, поскольку война — «это когда ты постоянно чего-то ждешь», поясняет один из военных. Как отметил другой собеседник, наркотики на оккупированных территориях и у линии фронта достать легко. «Ну как в Лас-Вегасе», — добавил он.

В основном запрещенные вещества продают местные жители. «Есть таксисты, которые возят прям в часть. Солдаты уже знают, у кого что брать», — отметил один из военных. Другие собеседники утверждают, что дозу могут привезти прямо в окопы. При этом местное население уже второй год растит и перерабатывает мак, поскольку с началом войны на него появился спрос.

Но есть и другие каналы поставок — через сослуживцев и волонтеров. В частности, распространение наркотиков идет через людей, которые пришли служить уже зависимыми. «У них свои связи, они ездят на ноль — на границу — там знакомые им люди все готовят, раскалывают, они берут свою долю, а остальное раскидывают по секретным закладкам и рассказывают остальным», — объяснил контрактник.

Наркотики возят также из командировок и госпиталей, где оставляют закладки приятели, пояснил военнослужащий. В свою очередь, медицинские препараты без рецептов закупают в Ростове-на-Дону и Батайске.

При этом российские контрактники и мобилизованные могут позволить себе наркотики по высоким ценам за счет больших выплат от государства, которые приходят им на карточки «Мир». Так, например, 1 грамм марихуаны стоит на фронте 2,6 тыс. руб. против 2,2 тыс. в Москве, а мефедрон — 5,9 тыс. против 2,3 тыс. в столице.

Проверок на психоактивные вещества на оккупированных территориях почти нет. Но при случае военнослужащие просто сдают чужую мочу, говорит один из военных-наркопотребителей. «Это везде так, в любых силовых структурах», — пояснил он.

Однако если начальство ловит на употреблении, солдат отправляют в штрафной батальон — отряд «Шторм», который воюет на переднем крае. «Там люди всегда на передовой и огонь принимают на себя. Там 95% смертников», — рассказал военнослужащий.

Другие собеседники подтверждают — фактически это смертный приговор. «Давайте говорить честно, «буча» тут никому не нужна, наркотики в батальоне — это пятно на всех. Прокуратура и СК тут никому не нужны. И никакого суда не будет. Их проще посадить в яму на двое суток и написать бумаги, что они переводятся в «Шторм». Отказаться нельзя», — подчеркнул один из российских военных в Украине.

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