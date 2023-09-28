Какая погода ждет белорусов в выходные 28.09.2023, 15:59

Прогноз на 29 сентября - 1 октября.

29 сентября погодные условия в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Малооблачно. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами она составит +3..+6°С, максимальная днем +22..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать, пишет pogoda.by.

30 сентября ночью сохранится влияние периферии антициклона, утром и днем с территории Польши ожидается перемещение фронтального раздела. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах страны возможны грозы. Ночью и утром по юго-востоку слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +5°С по юго-востоку до +16°С по западу Беларуси; максимальная днем составит от +16°С в северо-западных районах до +26°С в юго-восточных страны.

Похолодает.

1 октября ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду будут определять неустойчивые прохладные воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ночью на большей части территории, днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, по юго-востоку республики до +13°С, максимальная днем +13..+20°С.

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