В Минске у водителей такси начали отбирать машины 2 28.09.2023, 17:45

2,218

Фото с сайта blisch.by

За последние дни отобрали восемь авто.

Транспортная инспекция после изъятия маршруток взялась за такси. Автомобили изымают за «серьезное нарушение», которым считают, в частности, нелегальные перевозки. Судьбу машин определяет суд и обычно их не конфискуют, а возвращают владельцам, пишет onliner.by.

Транспортная инспекция усилила контроль за пассажирскими перевозками в марте – после ДТП с маршруткой под Смолевичами, в результате которого погибли 13 человек. Тогда сообщалось, что нарушителей будут не только штрафовать, у них станут изымать микроавтобусы.

Первый такой случай произошел 13 апреля: транспортная инспекция забрала маршрутку у водителя, выполнявшего регулярные рейсы под видом нерегулярных. Это назвали незаконной предпринимательской деятельностью.

Теперь же, как сообщают журналисты, изымать начали такси – также за нелегальные перевозки, которые считаются незаконным бизнесом. За это водителей штрафуют на сумму до 100 базовых величин (сейчас 3700 рублей), также могут конфисковать всю прибыль от такой деятельности и «средство совершения правонарушения», то есть машину. После изъятия автомобиля транспортной инспекцией его везут на штрафстоянку, и дальнейшую судьбу машины определяет суд.

За последние дни только в Минске и Минской области отобрали 8 такси. Часто нарушителей ловят с помощью «контрольной закупки»: сотрудник транспортной инспекции в штатском заказывает машину и после поездки и расчета проверяет документы.

В транспортной инспекции утверждают, что эти меры работают и нелегальных перевозчиков стало меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».