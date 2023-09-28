закрыть
28 сентября 2023, четверг, 18:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз

3
  • 28.09.2023, 18:11
Госсекретарь США Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз
Энтони Блинкен

Видеофакт.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену, вместе с группой сыграл на гитаре и спел, представляя новую инициативу музыкальной дипломатии.

Новую инициативу культурной дипломатии США, которую запустил Блинкен, назвали Global Music Diplomacy Initiative. Госдеп представил ее, выйдя на сцену вместе с ансамблем и спев блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man.

«Целью инициативы является использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, что способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию», — отмечают в коммюнике Госдепа.

Благодаря новой инициативе, США планируют разнообразить изучение английского языка в разных странах мира, добавив в учебные программы американские песни.

Также в рамках музыкальной дипломатии планируют запустить менторскую программу American Music Mentorship Program, один из проектов которой будет направлен на профессиональных молодых музыкантов родом из Украины. Им предоставят возможность обменяться опытом с коллегами из других стран, а также получить консультации американских специалистов, в частности по сохранению культурной идентичности через музыку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип