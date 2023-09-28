Госсекретарь США Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз

Госсекретарь США Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз3
- 28.09.2023, 18:11
Видеофакт.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену, вместе с группой сыграл на гитаре и спел, представляя новую инициативу музыкальной дипломатии.
Новую инициативу культурной дипломатии США, которую запустил Блинкен, назвали Global Music Diplomacy Initiative. Госдеп представил ее, выйдя на сцену вместе с ансамблем и спев блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man.
«Целью инициативы является использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, что способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию», — отмечают в коммюнике Госдепа.
I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023
Благодаря новой инициативе, США планируют разнообразить изучение английского языка в разных странах мира, добавив в учебные программы американские песни.
Также в рамках музыкальной дипломатии планируют запустить менторскую программу American Music Mentorship Program, один из проектов которой будет направлен на профессиональных молодых музыкантов родом из Украины. Им предоставят возможность обменяться опытом с коллегами из других стран, а также получить консультации американских специалистов, в частности по сохранению культурной идентичности через музыку.