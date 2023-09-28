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Появилась аллергия: белорусы возмущены школьной формой от отечественных производителей

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  • 28.09.2023, 18:18
Появилась аллергия: белорусы возмущены школьной формой от отечественных производителей

Три истории.

Брестчанка жалуется, что у ребенка аллергия из-за школьной формы

Жительница Бреста на форуме пожаловалась на аллергию у ребенка после носки школьных брюк. К жалобе на некачественные товары присоединились еще две женщины, пишет ganc-chas.by.

Думали ли вы когда-нибудь при покупке вещей, что они не только расстроят, но и принесут вред здоровью? И это несмотря на постоянный контроль за качеством и безопасностью. Вот и в трех наших историях покупатели не могли этого знать.

В одном случае женщина не добилась правды, а лишь взбудоражила нервную систему, в другом – сделала вывод, что потратила деньги зря и больше в этот магазин ни ногой. А вот в третьей ситуации все куда серьезнее, ведь из-за некачественного товара, как считает мама, пострадал ребёнок.

Брестчанка на форуме поделилась своей историей, которая вызвала недоумение и возмущение среди пользователей.

«Столкнулись с такой проблемой как контактный дерматит на школьную форму. Ребёнок пошёл в 1 класс, купили брюки фирмы Калинка, рекомендованные Министерством образования, как элемент школьной формы.

Брюки надели раз, а после школы, во время переодевания, обнаружила очаги раздражения, где ткань плотнее всего прилегает к коже. У кого-нибудь ещё была реакция на одежду этой фирмы? Прочитала уже потом, что в составе есть вискоза и полиамид. Сплошная синтетика!

Порошок и мыло не меняли, питание не поменялось, реакция именно на ткань.»

В комментариях многие поддались возмущению, а кто-то все же выбрал нейтральную сторону и предложил варианты дальнейших действий.

Кристина:

«Если это точно на школьную форму фирмы Калинка, я бы обратилась обратно в магазин, где купила эту форму, чтобы мне вернули деньги за некачественный товар. Отдала бы форму обратно, а также [обратилась] в само ЗАО «Купалинка» и непосредственно к тому, кто одобрил это все к продаже. И не только бы звонила, но и письменно обратилась.

Куда же смотрит Министерство образования, когда рекомендует это».

Виктория:

«Чтобы точно знать, точно ли аллергия на школьную форму, надо сделать экспертизу и получить заключение врачей с диагнозом ребёнка. Тогда и возвращать деньги и всё остальное по вашему списку…»

Наталья:

«Думаю стоит написать в соответствующие органы письмо с разбирательством. Ужас, во что одевают детей».

Юлия:

«Послушайте, если эта одежда продается, значит ее одобрили. В Калинке, как и в любой другой торговой марке, есть разные варианты брюк и т.д. и натуральных, и ненатуральных тканей, на любой кошелёк, так сказать. Вам нужно было обратить внимание на это до покупки. У вас просто аллергия, вот и всё. Ничего никому вы не докажете, это индивидуально».

Мария:

«Как вариант, возможно не на сам материал брюк аллергия, а на краску, которой окрашен материал».

В Гродно женщина также оказалась недовольна результатом шоппинга. Купила футболку, постирала ее в соответствии с рекомендациями на ярлыке, а она полиняла так, что надевать теперь невозможно. Покупатель обратилась в магазин, но там ответили, что не имеют понятия, как она ее стирала и что с ней делала, поэтому стоимость этого товара возвращать не будут.

Свой вопрос она адресовала Гродненскому горисполкому и получила ответ:

«В этом случае решающее слово будет за экспертом, который может определить, действительно ли краситель оказался нестойким, и если это в самом деле так, то эта вещь считается с производственным дефектом. В таком случае магазин обязан вернуть деньги, причем не только за саму футболку, но и за экспертизу».

Еще одна история из Бреста дает поразмыслить: дорого – всегда качественно?

«Сын шёл в первый класс. Купила нательную майку фирмы Купалинка. Стоила около 10 рублей. Еще сама себе думала, раз дешевле, чем в Свитанке, значит будет долго служить.

Судя по всему, сглазила. После первой стирки при рекомендуемой температуре майка превратилась в ромб. Я ее пыталась привести в чувства (отпаривала, тянула), но нет. Ткань возвращается все в ту же геометрическую фигуру – ромб. Первый и последний раз купила что-то этой фирмы».

Что говорит закон о защите прав потребителей?

В случае проявления в товаре недостатка потребитель имеет право по своему выбору потребовать:

замены некачественного товара товаром надлежащего качества;

уменьшения покупной цены;

безвозмездного ремонта;

возмещение расходов по устранению недостатков в товаре;

возврата денег.

ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:

потребовать аналогичный товар из подменного фонда на период ремонта (замены) товара ненадлежащего качества (срок удовлетворения такого требования – 3 дня после его предъявления);

потребовать возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара, в том числе компенсацию морального вреда.

При обнаружении недостатка в товаре необходимо изначально обратиться к продавцу товара. Продавец обязан:

принять товар и оформить акт передачи товара, в котором фиксируется заявленное требование потребителя;

провести проверку качества (срок для проведения – 7 дней с момента обращения потребителя);

при возникновении спора о наличии недостатков в товаре и причинах их возникновения – провести независимую экспертизу товара за свой счет (срок для проведения — 14 дней с момента обращения потребителя).

О месте и времени проведения экспертизы потребитель должен быть извещен в письменной форме.

СРОКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Замена товара – незамедлительно (при проведении проверки качества – не более 14 дней, при отсутствии товара – 1 месяц).

Возврат денежных средств, уменьшение покупной цены, возмещение расходов на устранение недостатков в товаре – незамедлительно либо в течение 7 дней, при проведении экспертизы – 14 дней.

Возмещение убытков – незамедлительно либо в течение 7 дней со дня подтверждения потребителем размера убытков.

Бесплатный ремонт – незамедлительно или не более 14 дней, по письменному соглашению с потребителем – не более 30 дней.

За нарушение указанных сроков уплачивается неустойка в размере 1 % от цены товара за каждый день просрочки.

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