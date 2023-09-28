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Гродненский Плюшкин довел свое жилье до шокирующего состояния

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  • 28.09.2023, 18:38
  • 6,986
Гродненский Плюшкин довел свое жилье до шокирующего состояния
Иллюстративное фото

Слабонервным лучше не смотреть.

Если вы только покушали или собираетесь, если у вас сильное воображение, то лучше не включайте это видео. Просто почитайте материал, и все поймете.

В одной из многоэтажек по улице Дзержинского жильцы мучаются из-за нерадивого соседа. Мужчина устроил из квартиры эдакую смесь свалки, помойки и даже свинарника. Смотрите, обоев на стенах нет, мебель в ужасном состоянии. Всюду грязь и объедки, которые валяются в самых неожиданных местах.

Видео снял один из соседей, который зашел призвать мужчину к порядку. Звук в видео пришлось убрать, ведь визитер на скупится на эпитеты. «Вонь такая, что дышать невозможно. Причем, проникает этот запах ко всем соседям. Идет через стояки и вентиляцию. Тараканы также ползут в соседние квартиры. Что с ним делать, мы не знаем?», — говорит читатель Newgrodno.by, приславший это видео.

Всем этим активно пользуются тараканы. Эти насекомые буквально повсюду. Вот они наводнили тарелку с недоеденным обедом…

Говорят, что хозяин «забивает» не только на санитарное состояние. 1,5 года назад в квартире случился пожар. Тогда чудом никто не пострадал, но сейчас соседи живут, как на пороховой бочке.

С похожей проблемой столкнулись и жители дома по улице Костюшко (это относительно новая застройка в районе Щорса и Пролетарской). В этой многоэтажке также отмечается нашествие тараканов и клопов, справиться с которым своими силами невозможно.

Что делать жильцам? Отметим, что на видео видно нарушение правил пользования жилыми помещениям. Правда, этот факт должны зафиксировать коммунальные службы. Поэтому нужно писать и обращаться в ЖЭС, а если это не работает, то в вышестоящие инстанции. Следует рассказать о проблемном соседе и милиции, и санитарной службе, и даже администрации района. Если на предупреждение от служб мужчина не отреагирует, то его по решению суда могут и вовсе выселить из квартиры.

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