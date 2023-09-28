По всей России проведут учения на случай ядерной войны 15 28.09.2023, 18:45

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Впервые в истории.

Власти России начнут готовиться к возможной ядерной войне. 3 октября в стране впервые в истории пройдет единая для всех регионов штабная тренировка по гражданской обороне, пишет Baza со ссылкой на приказ главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе говорится, что в условиях «расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права» увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов вблизи границ страны в «войну с участием ядерных держав».

По легенде учений, в России завершилась всеобщая мобилизация, в ряде регионов ввели военное положение, а в отдельных субъектах были полностью разрушены объекты жизнеобеспечения населения, до 70% жилого фонда и образовалась угроза возникновения «зон радиоактивного загрязнения».

В тренировке должны поучаствовать все ответственные лица: от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение — власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Ранее похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Всеобщая единовременная тренировка состоится впервые. Кроме того, до этого в легенде не было упоминаний о мобилизации. Источник телеграм-канала отметил, что такие перемены обусловлены «современными реалиями».

Контроль президента РФ Владимира Путина за ситуацией в России становится более «хрупким», поэтому он может решиться на применение ядерного оружия, чтобы быстро закончить войну в Украине, считают эксперты RAND Corporation, которая проводит исследования по вопросам национальной безопасности для госорганов США. По мнению аналитиков, «ядерная эскалация» станет для российского президента «наиболее привлекательным вариантом», если он почувствует угрозу своей власти.

В октябре прошлого года Путин заверял, что тактический ядерный удар по Украине не имеет никакого «политического или военного смысла». По словам источников Financial Times в Кремле, президент сам пришел к этому выводу после симуляции применения ядерного оружия, которая показала, что такой удар превратит захваченные территории Украины в облученную пустошь, но никак не поможет продвинуться российским войскам.

Год назад Вашингтон предупредил Москву, в том числе напрямую по закрытым каналам, о «катастрофических» последствиях применения ядерного оружия. США дадут на него ответ, подтверждал публично помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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