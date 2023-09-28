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Что чаще всего искали белорусы на Куфаре летом 2023 года?

  • 28.09.2023, 19:16
  • 1,056
Что чаще всего искали белорусы на Куфаре летом 2023 года?

От iPhone до рубашек.

За летние месяцы 2023 года количество запросов на Куфаре составило 223 525 204. Сказывается пора отпусков – цифра меньше на 30 миллионов, чем весной, пишет newgrodno.by.

Лидирующие позиции в ТОП-30 остаются практически неизменными. Iphone с 2 758 413 запросами уверенно держит 1 место по всем областям. Большинство позиций заняли одежда и мебель, что неудивительно. Перед отпуском всегда хочется купить пару новых платьев или маечек. А обновлять интерьер в квартире или на даче в теплую пору удобнее всего. По рейтингу можно увидеть интерес пользователей и к отдыху на природе: на 29-м месте разместилась палатка, а на 23-м – рюкзак.

Из автомобилей первое безоговорочное место во всех областях занимает Audi с 286 246 запросами, а вот интерес к дому у белорусов поубавился, все смотрят объявления по квартирам, что подтверждает и количество заключенных за лето сделок. В общем ТОПе дом находится на 20-й строке, а квартира – на 6-й с 1 091 378 запросами.

Если обратить внимание на изменения в запросах по месяцам, можно увидеть интересные тенденции. К августу популярность велосипеда поубавилась – с 2-й и 3-й строки первых двух месяцев в августе он переместился на 6-ю. Босоножки все успели купить в июне, потом что далее они покинули летний ТОП-10. А в августе пользователи уже начали готовиться к осени – на 8-м месте рейтинга появилась куртка. Самые популярные бренды уже на протяжении длительного периода – зарубежные Zara, Nike и Adidas.

Летом белорусы занимались вопросами квартир на Куфар Недвижимость, автомобилей на Куфар Авто, проводили время за городом и в отпусках и делали ремонты. Привычная картина для этого сезона – в хорошую, солнечную погоду хочется быть активным и успеть сделать запланированные дела до холодов.

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