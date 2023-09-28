Что чаще всего искали белорусы на Куфаре летом 2023 года? 28.09.2023, 19:16

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От iPhone до рубашек.

За летние месяцы 2023 года количество запросов на Куфаре составило 223 525 204. Сказывается пора отпусков – цифра меньше на 30 миллионов, чем весной, пишет newgrodno.by.

Лидирующие позиции в ТОП-30 остаются практически неизменными. Iphone с 2 758 413 запросами уверенно держит 1 место по всем областям. Большинство позиций заняли одежда и мебель, что неудивительно. Перед отпуском всегда хочется купить пару новых платьев или маечек. А обновлять интерьер в квартире или на даче в теплую пору удобнее всего. По рейтингу можно увидеть интерес пользователей и к отдыху на природе: на 29-м месте разместилась палатка, а на 23-м – рюкзак.

Из автомобилей первое безоговорочное место во всех областях занимает Audi с 286 246 запросами, а вот интерес к дому у белорусов поубавился, все смотрят объявления по квартирам, что подтверждает и количество заключенных за лето сделок. В общем ТОПе дом находится на 20-й строке, а квартира – на 6-й с 1 091 378 запросами.

Если обратить внимание на изменения в запросах по месяцам, можно увидеть интересные тенденции. К августу популярность велосипеда поубавилась – с 2-й и 3-й строки первых двух месяцев в августе он переместился на 6-ю. Босоножки все успели купить в июне, потом что далее они покинули летний ТОП-10. А в августе пользователи уже начали готовиться к осени – на 8-м месте рейтинга появилась куртка. Самые популярные бренды уже на протяжении длительного периода – зарубежные Zara, Nike и Adidas.

Летом белорусы занимались вопросами квартир на Куфар Недвижимость, автомобилей на Куфар Авто, проводили время за городом и в отпусках и делали ремонты. Привычная картина для этого сезона – в хорошую, солнечную погоду хочется быть активным и успеть сделать запланированные дела до холодов.

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