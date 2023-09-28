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Легион «Свобода России» зашел в российский город Шебекино?

  • 28.09.2023, 20:03
  • 1,600
Легион «Свобода России» зашел в российский город Шебекино?

Город и еще два села остались без света после обстрела.

В результате обстрела со стороны ВСУ без света остались жители города Шебекино и сел Ржевка и Нежеголь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. <...> Также повреждена линия электропередачи — без света временно остается часть абонентов города Шебекино и двух сел: Ржевка и Нежеголь», — написал он.

Кроме того, в результате обстрела повреждения получило промышленное предприятие.

В результате обстрела никто не пострадал, уточнил глава региона.

Как сообщал Charter97.org, легион «Свобода России» зашел в Белгородскую область РФ.

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