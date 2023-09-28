закрыть
28 сентября 2023, четверг, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Депардье продал скульптуру уроженца Беларуси Осипа Цадкина за 105 000 евро

5
  • 28.09.2023, 20:40
  • 3,216
Депардье продал скульптуру уроженца Беларуси Осипа Цадкина за 105 000 евро

Скульптура была в личной коллекции знаменитого французского актера.

Известный французский актер Жерар Депардье решил расстаться с частью своей коллекции картин и скульптур и продал с молотка 250 работ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них оказалась статуэтка «Стоящая на коленях женщина» Осипа Цадкина, скульптора-авангардиста. Она была продана в несколько раз дороже заявленной стоимости — за 105 тысяч евро.

Напомним, Цадкин родился и первые 15 лет жизни прожил в Витебске. Однако прославился как художник, гравер, иллюстратор, поэт и мемуарист во Франции.

Ажиотаж вокруг лотов аукциона был вызван еще и тем, что они принадлежали известному французскому актеру. Кроме Цадкина в коллекции были произведения Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. А еще 308 тысяч евро принесли Депардье 19 чернильных набросков Анри Мико.

Интересно, что с некоторыми лотами Депардье в итоге предпочел не расставаться – как например, с бронзовой скульптурой Жермена Ришье «Идущий человек», за которую он хотел 500-800 тысяч евро.

Всего же Жерар Депардье выручил за свою частную коллекцию 4 млн евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип