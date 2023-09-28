Депардье продал скульптуру уроженца Беларуси Осипа Цадкина за 105 000 евро

Депардье продал скульптуру уроженца Беларуси Осипа Цадкина за 105 000 евро5
- 28.09.2023, 20:40
- 3,216
Скульптура была в личной коллекции знаменитого французского актера.
Известный французский актер Жерар Депардье решил расстаться с частью своей коллекции картин и скульптур и продал с молотка 250 работ. Об этом сообщает ТАСС.
Среди них оказалась статуэтка «Стоящая на коленях женщина» Осипа Цадкина, скульптора-авангардиста. Она была продана в несколько раз дороже заявленной стоимости — за 105 тысяч евро.
Напомним, Цадкин родился и первые 15 лет жизни прожил в Витебске. Однако прославился как художник, гравер, иллюстратор, поэт и мемуарист во Франции.
Ажиотаж вокруг лотов аукциона был вызван еще и тем, что они принадлежали известному французскому актеру. Кроме Цадкина в коллекции были произведения Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. А еще 308 тысяч евро принесли Депардье 19 чернильных набросков Анри Мико.
Интересно, что с некоторыми лотами Депардье в итоге предпочел не расставаться – как например, с бронзовой скульптурой Жермена Ришье «Идущий человек», за которую он хотел 500-800 тысяч евро.
Всего же Жерар Депардье выручил за свою частную коллекцию 4 млн евро.