Депардье продал скульптуру уроженца Беларуси Осипа Цадкина за 105 000 евро 5 28.09.2023, 20:40

3,216

Скульптура была в личной коллекции знаменитого французского актера.

Известный французский актер Жерар Депардье решил расстаться с частью своей коллекции картин и скульптур и продал с молотка 250 работ. Об этом сообщает ТАСС.

Среди них оказалась статуэтка «Стоящая на коленях женщина» Осипа Цадкина, скульптора-авангардиста. Она была продана в несколько раз дороже заявленной стоимости — за 105 тысяч евро.

Напомним, Цадкин родился и первые 15 лет жизни прожил в Витебске. Однако прославился как художник, гравер, иллюстратор, поэт и мемуарист во Франции.

Ажиотаж вокруг лотов аукциона был вызван еще и тем, что они принадлежали известному французскому актеру. Кроме Цадкина в коллекции были произведения Ханса Хартунга, Одилона Редона, Герхарда Шнайдера, Оливье Дебре и Эжена Леруа. А еще 308 тысяч евро принесли Депардье 19 чернильных набросков Анри Мико.

Интересно, что с некоторыми лотами Депардье в итоге предпочел не расставаться – как например, с бронзовой скульптурой Жермена Ришье «Идущий человек», за которую он хотел 500-800 тысяч евро.

Всего же Жерар Депардье выручил за свою частную коллекцию 4 млн евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».