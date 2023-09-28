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В Конгрессе США состоялось первое слушание по импичменту Байдена

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  • 28.09.2023, 21:12
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В Конгрессе США состоялось первое слушание по импичменту Байдена

Большинство в Палате представителей имеет Республиканская партия.

Палата представителей Конгресса США, где большинство имеет Республиканская партия, в четверг провела первые слушания в рамках расследования дела об импичменте президента Джо Байдена.

Об этом говорится в публикации Reuters.

Республиканцы, которые возглавляют расследование, во время слушаний заявили, что Джо Байден солгал о зарубежных деловых связях членов семьи – прежде всего сына Хантера – и не принял меры, чтобы разграничить их со своими официальными обязанностями на посту вице-президента США с 2009 по 2017 год.

На слушания для дачи показаний вызвали эксперта по вопросам судебной бухгалтерии, бывшего чиновника Министерства юстиции США и двух профессоров права.

Республиканцы утверждают, что получили банковские переводы от граждан Китая, присланные Хантеру, которые якобы были осуществлены на домашний адрес Джо Байдена в штате Делавэр – и непонятно, получал ли он лично эти деньги.

В целом за предыдущие месяцы расследования в Палате представителей США так и не нашли доказательств неправомерных действий Байдена. Впрочем, в будущем республиканцы хотят получить доступ к личным и банковским данным Хантера Байдена и брата президента Джеймса.

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