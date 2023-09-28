Следите за руками Игорь Эйдман

28.09.2023, 21:28

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Игорь Эйдман

Путин пытается поменять Нагорный Карабах на Армению.

Путин – Алиеву: «Бери Карабах, а я – Армению».

Следите за руками. Путин пытается поменять Нагорный Карабах на Армению. Поняв, что все равно уже не в состоянии помешать Азербайджану, он старается превратить поражение в победу.

Его расчет в том, чтобы в результате вынужденной сдачи Карабаха получить возможность сместить Пашиняна и вновь превратить Армению в свой протекторат.

Сейчас путинская агентура в Армении будет пытаться использовать эту ситуацию на 100 процентов.

Игорь Эйдман, telegram

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