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Следите за руками

  • Игорь Эйдман
  • 28.09.2023, 21:28
  • 1,144
Следите за руками
Игорь Эйдман

Путин пытается поменять Нагорный Карабах на Армению.

Путин – Алиеву: «Бери Карабах, а я – Армению».

Следите за руками. Путин пытается поменять Нагорный Карабах на Армению. Поняв, что все равно уже не в состоянии помешать Азербайджану, он старается превратить поражение в победу.

Его расчет в том, чтобы в результате вынужденной сдачи Карабаха получить возможность сместить Пашиняна и вновь превратить Армению в свой протекторат.

Сейчас путинская агентура в Армении будет пытаться использовать эту ситуацию на 100 процентов.

Игорь Эйдман, telegram

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