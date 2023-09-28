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Зеленский провел важные совещания с разведкой и военными

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  • 28.09.2023, 22:04
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Зеленский провел важные совещания с разведкой и военными
Владимир Зеленский

Подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 сентября, провел важные совещания с руководителями разведки, а также с военными.

«Провел сегодня несколько соответствующих совещаний, в частности важное совещание с руководителями разведки. Результаты будут», - сказал президент.

Также президент поблагодарил всех военных, которые находятся на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском и южных направлениях, а также в районе Марьинки и Авдеевки.

«Работаем, чтобы у вас было больше оружия, больше мощного и эффективного оружия! Нашего украинского оружия. И это будет», - добавил президент.

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