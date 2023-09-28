Власти хотят ввести очередные изменения по пособиям на детей 28.09.2023, 22:29

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Родителям они могут не понравиться.

В Беларуси планируют ввести изменения по выплате детских пособий, а также по назначению таких выплат на детей старше трех лет. Это следует из законопроекта по соцобслуживанию и выплатам.

Первое возможное изменение — перевод выплаты пособий на детей в банки. Сейчас такие выплаты, которые назначены через соцслужбы, а не по месту работу или учеты, можно получать как через банки, так и через почту. Власти хотят оставить возможность выплаты этих денег через почту только для людей с инвалидностью первой и второй группы. Остальным семьям, которые получают пособия через соцслужбы, будут выплачивать их через банки. Напомним, подобное изменение хотят ввести и по пенсиям.

Еще одно потенциальное новшества касается назначения пособий на детей старше трех лет. Предлагаемые изменения касаются семей, в которых воспитываются ребенок-инвалид до 18 лет или несовершеннолетний ребенок, который инфицирован ВИЧ. Сейчас пособия на детей старше трех лет назначают при наличии занятости у отца в полной семье или родителя в неполной семье.

Но требование по занятости не распространяется, если родитель получает пособие по уходу за инвалидом первой группы или пенсионером старше 80 лет. Это исключение хотят убрать.

При этом власти хотят откорректировать поддержку тех, кто ухаживает за инвалидом первой группы или человеком старше 80 лет. Планируется ввести специальное вознаграждение для таких людей. Для этого нужно будет оформить либо обслуживание в замещающей семье, либо ежедневный уход (это новый формат, который хотят ввести).

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