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Популярные в Беларуси Kia и Hyundai отзывают 3,3 млн авто

  • 28.09.2023, 22:45
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Популярные в Беларуси Kia и Hyundai отзывают 3,3 млн авто

Из-за риска возгорания.

Популярные в Беларуси Kia и Hyundai заявили, что готовы отозвать 3.372.743 автомобилей из-за риска возгорания.

Под эту самую массовую за долгий период кампанию попали 25 модели авто в основном 2010-2015 годов выпуска, которые были проданы в США. Больше всего проблемных машин следующих моделей: Hyundai Elantra – более 777 тысяч авто, Kia Sorento – более 397 тысяч, Kia Optima более 383 тысяч.

Проблему, из-за которой автомобиль может воспламениться – даже если двигатель заглушен — обнаружили в электронном модуле. Ошибка проявила себя уже в 10 случаях в Kia и привела к четырем пожарам, а также шести задымлениям и оплавленным деталям. В ситуации с Hyundai был зафиксирован 21 пожар и 22 случая перегрева, вызванные, скорее всего, утечкой тормозной жидкости в гидроблоке ABS. И хотя Hyundai и Kia не сталкивались с авариями или смертельными случаями, возникшими из-за этих проблем, они все же решили отозвать автомобили.

А до момента, пока их проверят на надежность специалисты, владельцев машин просили временно парковать авто не в гараже или на закрытой стоянке, а на улице.

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