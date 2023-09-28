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В Беларуси назвали «Учителя года»

  • 28.09.2023, 23:31
В Беларуси назвали «Учителя года»
Сергей Шаминский. Фото: телеграм-канал «Гомельщина. Официально»

Кто он и что преподает?

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал победителя конкурса «Учитель года Беларуси-2023», сообщает пресс-служба Министерства образования. Им стал преподаватель из глубинки.

Звание «Учитель года Беларуси — 2023» присвоено победителю в номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство, трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка», учителю изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района Сергею Шаминскому.

Главный приз — автомобиль Geely.

За звание «Учителя года» боролись 56 педагогов. Средний возраст конкурсантов — 39 лет, все имеют высшее образование. В суперфинал вышли восемь из них.

Финал конкурса «Учитель года» проводится один раз в три года. Этот конкурс — двенадцатый по счету.

Сергею Шаминскому 58 лет, он родился в Довске. После окончания в 1990 году художественно-графического факультета Витебского пединститута имени Кирова Шаминский вернулся в родную деревню и стал работать в местной школе.

Он не только преподаватель, но и художник. Первая персональная выставка Сергея Шаминского состоялась в 2000 году в Рогачеве и была признана лучшей экспозицией года. Впоследствии его картины выставлялись в галереях Беларуси, России, Германии. Более 200 авторских работ Шаминского в настоящее время находятся в разных странах мира — Узбекистане, Казахстане, Молдове, Литве, Пакистане, США, Польше, Австрии, Франции, Италии и других.

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