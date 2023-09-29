«Колонну танков уничтожают за три минуты»: на поле боя в Украине произошла революция 1 29.09.2023, 15:17

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WSJ рассказал о новой тактике ВСУ.

Технологическая революция на поле боя в Украине существенно изменила современную войну: дроны и другие системы наблюдения делают невозможным применение тактик, к которым привыкли западные партнеры Украины и применения которых ожидали от ВСУ в контрнаступлении.

Об этом пишет в своем материале американский Wall Street Journal.

«Поскольку вдоль линии фронта в воздухе одномоментно находятся тысячи украинских и российских беспилотников — от дешевых квадрокоптеров до крылатых летательных аппаратов дальнего радиуса действия, способных пролетать сотни километров и следить за целью часами — изменилась сама природа войны», — отмечает издание. Причем беспилотники — лишь один из элементов подобных изменений, подчеркивает WSJ. К ним относятся также новые интегрированные системы управления боем, которые предоставляют доступ к изображениям и локациям в режиме реального времени военным вплоть до уровней взводов и отделений (в случае Украины — благодаря сети Starlink), что сделало целеуказание фактически мгновенным.

«Сегодня (колонну танков или колонну наступающих войск https://charter97.org/ru/news/2023/9/19/564409/) можно обнаружить за 3−5 минут и поразить еще за 3 минуты. «Выживаемость» [войск] на марше — не более 10 минут, — цитирует WSJ Вадима Скибицкого, заместителя главы ГУР Минобороны Украины. — Достигать сюрпризов стало очень трудно».

Именно поэтому нынешняя технологическая революция в российской войне против Украины «ставит под сомнение осуществимость некоторых основных концепций американской военной доктрины», — констатирует издание.

В частности общевойсковые маневры с использованием больших групп бронетехники и танков для быстрого прорыва — то, чего Вашингтон и его союзники ожидали от наступления Украины нынешним летом — могут быть невозможными как таковые в принципе, говорят некоторые солдаты. Неизбежным следствием этого, по мнению украинских командиров, является то, что конфликт завершится нескоро.

Подобные изменения лишь теперь постепенно признают и западные специалисты, свидетельствуют комментарии в материале WSJ. «Дни массированных бронированных штурмов, благодаря которым удавалось захватить много километров территории за один раз, как мы это делали в 2003 году в Ираке — такого больше нет, поскольку беспилотники теперь стали настолько эффективными», — отмечает Брэдли Кроуфорд, старший сержант армии США в отставке, ветеран войны в Ираке, который сейчас тренирует украинских военных под Бахмутом в рамках частной инициативы.

Одним из преимуществ использования дронов при этом является их относительная дешевизна. Например, каждый беспилотник FPV — оружие, которое стали особенно широко использовать летом 2023 года — стоит меньше, чем обычный 155-мм артиллерийский снаряд стоимостью около 3000 долларов, не говоря уже о боевых танках, которые оцениваются в миллионы долларов. В то же время, напоминает WSJ, современные беспилотники обладают достаточной точностью и скоростью, чтобы догнать любую бронированную машину в движении, и, при условии умелого пилотирования, могут вывести из строя даже самые современные танки и гаубицы. Дешевизна дронов также означает, что их можно использовать против любой цели, в том числе автомобилей и небольших групп солдат, из-за чего дороги в радиусе нескольких миль от линии фронта сейчас опустели.

«До того, как мы начали летать сюда [в район Бахмута], у россиян было такое движение, что в Бахмуте были заторы. Сейчас же в Бахмуте все дороги пустые», — рассказал изданию пилот БПЛА, представитель Центра специальных операций А в составе СБУ. За работой этих операторов дронов, дислоцированных возле Часового Яра, имели возможность наблюдать журналисты WSJ: на их глазах украинский дрон подорвал пикап, полный российских военных.

Центр специальных операций А в СБУ является одним из многих украинских подразделений, которые используют беспилотники FPV. По его данным, с 1 июня только операторы этого центра уничтожили на востоке и юге Украины 113 российских танков, 111 боевых машин и 68 артиллерийских систем, что нанесло оккупантам потери в количестве около 700 человек.

Однако россияне тоже имеют огромные собственные возможности применения беспилотников, к тому же быстро их совершенствуют. Журналисты WSJ рассказывают, что через несколько минут после того, как команда Центра А попыталась обустроить позицию в одной из многоэтажек Часового Яра, ее заметил российский беспилотник, и здание обстреляли из минометов. Украинским военнослужащим пришлось быстро покинуть здание, а затем отходить группами по двое с большими интервалами.

По сравнению с началом 2022 года Россия быстро догоняет, а иногда и превосходит возможности Украины в использовании беспилотников. К тому же, говорят украинские командиры, многие БПЛА, которые были эффективными еще несколько месяцев назад, быстро устарели и теперь нуждаются в переделке, чтобы преодолевать вражеские помехи.

В июне 2023 года, когда Украина начала свое текущее контрнаступление, вездесущие российские беспилотники быстро замечали ее колонны каждый раз, когда ВСУ силы собирали вместе более чем несколько танков и боевых машин пехоты — а затем украинскую технику обстреливали артиллерией, ракетами, выпущенными с вертолетов, и роями дронов. А минные поля направляли эти колонны в зоны поражения. С такой же проблемой столкнулись ранее и российские военные, когда большими танковыми силами они пытались продвинуться к городу Угледар в январе 2023 года, а также во время дальнейших меньших попыток бронетехнических наступлений. Замеченные украинцами с воздуха, эти колонны также были быстро уничтожены.

Поэтому теперь, после начальных ощутимых потерь западной бронетехники, украинские войска перешли к действиям небольшими группами, которые добираются до линии фронта с помощью бронетранспортеров, а затем пытаются продвигаться от одной линии деревьев к другой. «К сожалению, сейчас большая часть нашего наступления осуществляется пешком, — отметил глава ГУР Кирилл Буданов. — Зеркальную картину можно было наблюдать прошлой осенью, когда россияне вели собственное наступление, прежде всего на Бахмут. Использование тяжелой бронетехники так же было минимальным, все воевали пешком. Я не думаю, что сейчас что-то будет иначе».

Таких войн армия США не вела со времен Корейской войны 1950-х годов, констатирует WSJ. Современная западная военная подготовка и соответствующие оборонные закупки были сформированы с учетом десятилетий «противоповстанческих» операций, обычно против гораздо более слабых сил противника, в частности в Ираке и Афганистане. Это привело к сосредоточению усилий на дорогих и сложных системах оружия, которые не способны долго прожить в полномасштабном конфликте с противником примерно равного уровня.

«Значительная часть западной бронетехники здесь просто не работает, потому что она создавалась не для тотальной войны, а для конфликтов низкой или средней интенсивности. Если бросить такое оружие в массированное наступление, это просто не сработает», — цитирует WSJ Тараса Чмута, директора фонда Повернись живим, который собирает средства на обеспечение украинских подразделений беспилотниками, техникой и оружием. Даже самые дорогие танки оказались уязвимыми для старых наземных мин. Поэтому, убежден Чмут, следовало бы сосредоточиться на обеспечении украинских передовых подразделений бОльшим количеством более дешевых и простых систем. WSJ называет это «историческим уроком», который напоминает о временах Второй мировой войны, когда советские танки Т-34 и американские танки Шерман значительно уступали немецким «Тиграм» и «Пантерам», однако их можно было массово производить, ставить в строй в гораздо больших количествах и легче ремонтировать на поле боя.

Западные военные планировщики вынуждены обращать внимание на такие изменения, отмечают авторы материала. «Мы должны усвоить много уроков. Один из них заключается в том, что количество само по себе является качеством, — отметил генерал-майор Кристиан Фройдинг, руководитель отдела операций по Украине в Министерстве обороны Германии, — Вам нужно количество, вам нужны силы. Мы на Западе сократили наши армии, сократили наши запасы. Но количество имеет значение, масса имеет значение».

Когда же речь идет о танках, урок войны РФ против Украины заключается в том, что прямые танковые бои стали редкостью. А это означает, что относительная сложность и новизна танка уже не так важны. По данным украинских чиновников, менее 5% танков, уничтоженных с начала войны, были подбиты другими танками, тогда как остальные были поражены минами, ударами артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

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