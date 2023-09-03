Добытчики нефрита в Бурятии устроили массовую «бойню» с полицейскими РФ 3.09.2023, 12:52

Столкновение показали на видео.

В Бурятии произошла стрельба между полицией и «черными» соискателями нефрита. На видео, которое попало в сеть, буряты в ответ на угрозу полиции открыть огонь, заявили, чтобы те ехали «стрелять в Украину».

Видео бойни между полицией и незаконными добытчиками нефти было выложено в Telegram-каналах. Как сообщается, перестрелка произошла еще 26 июля.

В тот день российская полиция обнаружила группу из 40 человек, занимавшихся незаконной добычей нефрита. При попытке задержать браконьеров те открыли огонь на полицейских и начали бросаться камнями.

«Все легли на землю, это полиция, я буду стрелять!», – крикнул полицейский на видео.

В то же время браконьеры продолжали сопротивляться и ответили: «А в Украине нельзя пострелять так?».

В результате полиции удалось арестовать 27 браконьеров, двое из них были ранены.

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