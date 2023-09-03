Литва сенсационно победила США на чемпионате мира по баскетболу 3.09.2023, 21:40

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Фото: Getty Images

Это первое поражение американцев на турнире.

На Филиппинах сборная Литвы в заключительном матче второго раунда чемпионата мира по баскетболу нанесла команде США первое поражение на турнире – 110:104.

Литовцы одержали пятую победу подряд и стали победителями группы J и встретятся в 1/4 финала с Сербией, которая заняла второе место в группе I. Американцы вышли на сборную Италии.

Семь игроков литовской сборной набрали двузначное количество очков: Вайдас Кариняускас (15), Миндаугас Кузминскас (14), Йонас Валанчюнас (12 + 7 подборов), Тадас Седекерскис (11 + 11 подборов), Игнас Браздейкис и Томас Димша (оба – 11).

Лучшим в составе сборной США Энтони Эдвардс, который набрал 35 очков, реализовав 14 из 26 с игры. Джейлен Брансон добавил 14 очков и 7 передач, Микэл Бриджес – 14 очков.

Чемпионат мира проходит на территории сразу трех стран: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября.

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