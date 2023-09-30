Вершины «Запорожского треугольника» обороны РФ осыпаются 1 Александр Коваленко

30.09.2023, 10:31

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Освобождение ВСУ Новопрокоповки обрушит фронт сразу до Токмака.

По российским Z-телегам волной несутся некие панические вопли касательно Вербового, что и не удивительно, с учетом того, какие там сейчас совершают продвижения СОУ. Но, в то время как внимание российских ура-патриотов привлекается к Вербовому, полностью игнорирует Новопрокоповка.

И это тоже неудивительно.

Вербовое это конечно же важное село на границе первой и второй линии обороны, освобождение которого откроет СОУ выход сразу в нескольких направлениях. Но все же, оно находится несколько в стороне от трассы 0408, которая ведет прямо к Токмаку. Ну, как прямо… через Новопрокоповку, Ильченковое и Сладкую Балку.

И нюанс этой, условно, агломерации сел в том, что освобождение Новопрокоповки делает абсолютно бессмысленным удержание оккупантами Ильченковое и Сладкой Балки. И если они не стадо суицидников, то после освобождения Новопрокоповки должны будут по автобану 0408 спешить в Токмак.

Как поступит российское командование в вышеописанной ситуации? Думаю, в скором времени мы с вами узнаем. Но, в надвигающемся коллапсе этой локации командование РОВ пытается отвлечь внимание от положения дел на очень важной трассе, на положение дел на важном, но все же несколько отдаленном селе.

Вершины Запорожского треугольника Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое начинают осыпаться.

Александр Коваленко, t.me

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