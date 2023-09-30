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Операция «Барыня»: российский офицер перешел на сторону Украины, переманив еще 11 военных

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  • 30.09.2023, 14:24
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Операция «Барыня»: российский офицер перешел на сторону Украины, переманив еще 11 военных

В ГУР раскрыли детали.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию «Барыня», во время которой удалось завербовать российского военного Даниила Алферова. Он привел в плен 11 оккупантов.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

По его словам, Алферов — лейтенант, кадровый военный РФ, который с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины и разведкой.

«Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина осуществила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию», — заявил Юсов.

Сам военный на конференции рассказал, что связался с украинской стороной с помощью проекта «Хочу жить». Он говорит, что ему предложили найти оккупантов, которые хотят сдаться в плен — за период сотрудничества Алферов вывел три такие группы.

«После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из Хочу жить, что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен», — добавил он.

Ранее стало известно, что ГУР провело беспрецедентную спецоперацию под названием «Синица», которая длилась шесть месяцев. 23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны Украины.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот Максим Кузьминов и его семья сейчас находятся в Украине. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов. Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.

Юсов заявил, что после Синицы количество россиян, которые хотят сдаться в плен, выросло на 70%.

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