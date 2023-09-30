Жене ничего не причитается: опубликовано завещание Пригожина 30.09.2023, 22:45

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Кому досталась империя?

В Сети всплыла копия завещания главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщает УНИАН со ссылкой на телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», его текст подтверждает информацию источников проекта.

Известно, что у Пригожина было трое детей – сын Павел (18.06.1998 года рождения), дочери Полина (1992 года рождения) и Вероника (2005 года рождения). Согласно тексту завещания. все свое имущество главарь ЧВК Вагнер оставил сыну Павлу Пригожину.

«Жене Пригожина ничего не причитается, так как он переписал на нее часть имущества при расставании. … Согласно прижизненной воле Пригожина, его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам - почти ничего», – сообщает проект.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, 25-лений Павел находится под сильным влиянием нового начальника службы безопасности ЧВК «Вагнер» Михаила Ватанина.

Кто такой Павел Пригожин - это нужно знать

По информации российских СМИ, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, предполагаемо погибший во время авиакатастрофы в Тверской области РФ, был женат на 52-летней Любови Пригожиной. У пары трое детей. Всем членам семьи отводится своя роль в разветвленной бизнес-империи Евгения Пригожина.

Старший ребенок, сын Павел, является владельцем крупного бизнес-центра на Синопской набережной в Санкт-Петербурге и компаний «Лахта Парк» и «Лахта Плаза». По утверждению самого Пригожина, Павел воевал в Сирии и «был и постоянно находится в горячих точках в составе ЧВК «Вагнер».

Ранее именно его называли потенциальным наследником бизнесмена и главаря ЧВК. В отношении Павла Пригожина введены санкции Евросоюзом, Великобританией, США, Канадой, Швейцарией, Австралией, Японией, Новой Зеландией и Украиной.

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