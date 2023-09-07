СМИ: Суровикину приказали играть странную роль 7.09.2023, 8:04

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Сергей Суровикин

«Случайная» встреча с генералом в Москве была совсем не случайной.

«Случайная» встреча с Сергеем Суровикиным и его женой в центре Москвы была не совсем случайной. С одной стороны, генерал Суровикин освобожден из-под домашнего ареста, но и, с другой стороны, он должен минимизировать все свои контакты.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что не бывает случайных встреч с такими людьми, как генерал «Армагеддон».

Источник сообщает, что если бы Суровикин нарушил соглашение о встречах и общении со знакомыми или прессой, то его ждали бы карательные меры. В качестве примера журналист привел ситуацию с Пригожиным.

Ему тоже запретил Кремль вести общение с прессой, но тот ослушался Путина и в 20-х числах августа записал видеообращение из Африки. Спустя всего пару дней самолет с поваром Путина на борту потерпел авиакатастрофу в Тверской области.

Сразу же после мятежа Пригожина из поля зрения СМИ исчез генерал Суровикин. Родные говорили, что тот просто отдыхает, а в Минобороны РФ сказали, якобы он в отпуске.

Позже стало известно, что Суровикина арестовали и держат под домашним арестом. 4 сентября Ксения Собчак выложила в Сеть фото Суровикина с женой. Уже через два дня на сайте Минобороны РФ исчезла вся информация о генерале «Армагеддоне».

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