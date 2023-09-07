В России арестовали генерала ПВО, отвечавшего за защиту Москвы 7.09.2023, 10:34

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Он должен был прикрывать столицу РФ от ударов с воздуха.

Российский генерал-майор Константин Огиенко, возглавлявший 1-ю ордена Ленина армию ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву от ударов с воздуха, стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере, передает «Медуза».

Как сообщает ТАСС, уголовное дело, по которому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле 2023 года. Огиенко находится под стражей. Он был снял с должности после возбуждения уголовного дела.

По сведениям «Коммерсанта», Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда». Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал.

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