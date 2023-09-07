Спрос превысил предложение на новые машины в Беларуси 1 7.09.2023, 22:06

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Сколько было продано новых авто в августе.

В Беларуси в августе 2023 года спрос превысил предложения на новые легковые автомобили. Это следует из нового отчета Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), опубликованного на сайте организации.

Отмечается, что в стране в августе 2023 года сохранилась динамика роста продаж новых легковых машин.

«Спрос превысил предложение», - подчеркивается в сообщении.

Согласно данным, за месяц было продано 2019 новых легковых автомобилей - это почти на четверть больше аналогичного показателя за июль 2023 года, а также в 3,7 раза превышает продажи августа 2022 года. Сказано, что продажи за 8 месяцев 2023 года в 1,8 раз превысили продажи за аналогичный период 2022 года - 11692 против 6408 легковых машин соответственно.

В отчете сказано, что лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимает бренд Geely. Так, с начала 2023 года было продано 8770 авто указанной марки, или 75% доли рынка. По словам генерального директора «Белджи» Геннадия Свидерского, в сентябре 2023 года тенденция роста продолжится.

- В четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Российской Федерацией тарифов утилизационного сбора в Республике Беларусь, - обратил внимание он.

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