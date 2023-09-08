Бойцы группы «Призрак» уничтожили российского пулеметчика с 880 метров 8.09.2023, 11:49

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Видеофакт.

Нацгвардейцы уничтожили пулеметчика. Этот случай необычен, потому что расстояние до «цели» было 880 метров.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

«С дистанции 880 метров был уничтожен российский пулеметчик», - говорится в сообщении.

По данным генерала, врага уничтожила группа «Призрак» Отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого.

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