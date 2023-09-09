В Румынии нашли новые остатки российского дрона 6 9.09.2023, 19:54

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Президент страны «решительно осудил» удар.

Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил удар российского дрона по территории страны после того, как армия обнаружила новые элементы российского БПЛА. Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет zn.ua со ссылкой на HotNews.ro.

- Я твердо осуждаю неоднократные атаки России на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти атаки, совершенно неоправданные, нарушают нормы международного права, являясь военными преступлениями, - заявил президент Клаус Иоганнис.

Это произошло сразу после объявления оборонными структурами Румынии о том, что военные обнаружили новые фрагменты российского беспилотника в другом месте, примерно в 2,5 км от деревни Плауру от Дуная.

- Идентификация румынскими властями новых фрагментов беспилотника вблизи границы с Украиной свидетельствует об абсолютно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства. Румыния, государство-союзник НАТО, имеет реальные риски для безопасности граждан в этом регионе. Я решительно осуждаю этот инцидент, вызванный нападениями России на украинские порты на Дунае, – сказал Иоганнис.

Президент добавил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого проинформировал его о новых событиях. Генсек подтвердил полную солидарность с Румынией и заверил, что "Североатлантический альянс и союзники полностью объединены с Румынией".

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