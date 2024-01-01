В Донецке прогремели взрывы: ликвидирован российский пропагандист 7 1.01.2024, 10:29

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Еще несколько ранены.

Во временно захваченном войсками России Донецке вечером 31 декабря прогремели взрывы, передает obozrevatel.com.

Российские пропагандисты заявили о якобы «обстреле со стороны ВСУ» и сообщили, что есть раненные, погибшие и прилеты.

По данным местных Telegram-каналов, в Ворошиловском районе ликвидирован российский «военкор».

Кроме него есть раненые российские пропагандисты. Об этом сообщил общественный активист и волонтер Сергей Стерненко.

Он назвал это «хорошими новостями» и подтвердил, что в Донецке было громко. Позже власти «ДНР» заявили, что ранения получили «военкоры» пропагандистского агентства Anna News.

Главарь террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что погибло три человека, еще семь человек получили ранения.

Как писали пропагандистские издания, в центре Донецка якобы есть прилет в гостиницу «Donbass Palace».

В Буденновском районе, по предварительной информации, был прилет в склад с горюче-смазочными материалами. На месте начался сильный пожар.

Также российские «журналисты» писали про якобы «15 ракет из РСЗО», выпущенных якобы Вооруженными Силами Украины. Петровский район на окраине города якобы был под обстрелом кассетными боеприпасами.

Позже в сети опубликовали видео последствий взрывов в Донецке.

В оккупированном Донецке раздались взрывы: сообщают о ликвидации российского «военкора».

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