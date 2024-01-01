Россия в новогоднюю ночь ударила «Шахедами» по Одессе: начались пожары в жилых домах 1.01.2024, 10:39

4,282

Есть погибший и раненые.

Войска России в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе.

Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. По предварительным данным, известно об одном погибшем.

Кроме того, 9 человек получили ранения, троих из них госпитализировали.

Кипер уточнил, что пожары возникли в жилых домах в разных районах Одессы. На месте работают соответствующие службы.

«К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется», – говорится в сообщении руководителя ОВА.

Позже Кипер уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть «прямые и осколочные попадания в жилые дома» в Одессе.

Известно о пяти пострадавших локациях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ночью приехал в один из пострадавших домов и показал последствия вражеской атаки. Он отметил, что террор в новогоднюю ночь – это «по-русски».

«Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Потому что на нашей стороне – справедливость и Бог», – сказал городской глава.

Отметим, что в Воздушных силах Украины предупреждали о нескольких группах «Шахедов» с Черного моря в направлении Одессы и области. Тревога в городе длилась более трех часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».