Почему Путин в новогоднем поздравлении не вспомнил об Украине: в ISW раскрыли планы Кремля

Почему Путин в новогоднем поздравлении не вспомнил об Украине: в ISW раскрыли планы Кремля5
- 1.01.2024, 11:43
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Цели поменялись?
В своем ежегодном новогоднем обращении к россиянам глава Кремля Владимир Путин не стал упоминать об Украине и войне.
Вместо этого он уделил большое внимание идеологии. В отличие от прошлого года, когда поздравление было записано в штабе ЮВО на фоне военных, в этом году Путин снова вернулся на обычный для него фон Кремля.
Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили проанализировать речь Путина.
Действительно, в новогодней речи глава Кремля вспомнил свою армию, но лишь поблагодарил ее за «правду и справедливость».
Все остальное время уделил внимание «российскому национальному единству».
Также российский диктатор объявил 2024 год «годом семьи». Путин подчеркнул, что любая семья является костяком нации.
В последние недели 2023 года Путин уже много высказался об Украине и максималистских планах, поэтому в новогоднем обращении решил уделить все свое внимание внутренней политике РФ.
Речь Путина о семье и идеологии ориентирует внутреннюю политику Кремля на сохранение традиций и ценностей россиян. Эта риторика отлично вписывает в общую путинскую идеологию «русского мира», которая ищет свою аудиторию не только в самой РФ, но и за ее пределами.
Аналитики уверены, что Путин взял концепцию «русского мира» как основу для внутренней и внешней политики РФ.
Представления Кремля о «русском мире», несомненно, повлияют на российские административные, бюрократические и социокультурные приоритеты в оккупированной Украине, а также на военные цели на поле боя в следующем году.