Почему Путин в новогоднем поздравлении не вспомнил об Украине: в ISW раскрыли планы Кремля 5 1.01.2024, 11:43

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Цели поменялись?

В своем ежегодном новогоднем обращении к россиянам глава Кремля Владимир Путин не стал упоминать об Украине и войне.

Вместо этого он уделил большое внимание идеологии. В отличие от прошлого года, когда поздравление было записано в штабе ЮВО на фоне военных, в этом году Путин снова вернулся на обычный для него фон Кремля.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) решили проанализировать речь Путина.

Действительно, в новогодней речи глава Кремля вспомнил свою армию, но лишь поблагодарил ее за «правду и справедливость».

Все остальное время уделил внимание «российскому национальному единству».

Также российский диктатор объявил 2024 год «годом семьи». Путин подчеркнул, что любая семья является костяком нации.

В последние недели 2023 года Путин уже много высказался об Украине и максималистских планах, поэтому в новогоднем обращении решил уделить все свое внимание внутренней политике РФ.

Речь Путина о семье и идеологии ориентирует внутреннюю политику Кремля на сохранение традиций и ценностей россиян. Эта риторика отлично вписывает в общую путинскую идеологию «русского мира», которая ищет свою аудиторию не только в самой РФ, но и за ее пределами.

Аналитики уверены, что Путин взял концепцию «русского мира» как основу для внутренней и внешней политики РФ.

Представления Кремля о «русском мире», несомненно, повлияют на российские административные, бюрократические и социокультурные приоритеты в оккупированной Украине, а также на военные цели на поле боя в следующем году.

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