Новый удар по Донецку: над городом поднимается густой столб дыма 2 1.01.2024, 14:44

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Что произошло на этот раз?

Во временно оккупированном Донецке утром 1 января сообщают о «прилете». Над городом виднеется густой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети распространяют кадры после взрыва. Предварительно, речь идет о «прилете», с места виден клуб дыма.

Подробной информации о причинах и последствиях взрыва в Донецке пока нет.

Ночью 1 января во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. «Власти» заявили об якобы обстреле со стороны Украины.

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил 4 погибших и 13 раненых в результате обстрела. Позже, по информации местных «военкоров» стало известно о смерти одного журналиста.

Российские СМИ, сообщают, что, якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница «Донбасс Пэлас», где отмечали Новый год высокопоставленные оккупанты.

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