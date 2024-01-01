В Донецке ликвидировали «элиту» оккупантов и гостей из Москвы, слушавших обращение Путина

В Донецке ликвидировали «элиту» оккупантов и гостей из Москвы, слушавших обращение Путина8
- 1.01.2024, 13:28
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Стали известны подробности шести мощных ударов по отелю «Донбасс Палас».
В ночь на 1 января в оккупированном Донецке произошло шесть прилетов по гостинице «Донбасс Палас».
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко и российские телеграм-каналы.
«Ночью по донецкому отелю «Донбасс Палас» было шесть прилетов. Там собралась на новогодний ужин «элита» оккупантов вместе с московскими гостями», - рассказал Цаплиенко.
Взрывы прогремели сразу после новогоднего поздравления Путина. Оккупанты как раз встречали Новый год за столом.
На новогодний ужин в отеле собрались «сливки» оккупантов вместе с гостями из Москвы. По словам Цаплиенко, в результате взрывов четверо россиян ликвидированы, а еще 13 - ранены.
На видео, снятом после обстрела, видно поврежденное здание, выбитые окна и изуродованное авто. Рядом с отелем стоит «скорая».