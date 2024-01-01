В Минске на «Забег трезвости» вышли более пятиста человек

В Минске на «Забег трезвости» вышли более пятиста человек9
- 1.01.2024, 16:57
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Фотофакт.
Более 500 человек вышли 1 января на «Забег трезвости» в Минске, сообщает Министерство спорта и туризма.
«Сегодня в Минске прошли республиканские легкоатлетические соревнования. Любители активного отдыха пробежали около 3 км вдоль набережной реки Свислочь», — заявляют в спортивном ведомстве.
Такие же забеги состоялись и в других городах. Например, в Гродно в таком забеге участвовали 300 человек. Они пробежали дистанцию в 4,3 километра. Первые 100 участников, достигнувших финиша, получили памятные медали.