закрыть
1 января 2024, понедельник, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Первая атака украинскими морскими дронами по Крыму не удалась из-за Илона Маска

4
  • 1.01.2024, 17:32
  • 3,688
Первая атака украинскими морскими дронами по Крыму не удалась из-за Илона Маска

Но пять бортов все-таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

В сентябре 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте, однако это не удалось сделать из-за отключения систем связи Starlink. Об этом пишет издание «УП» со ссылкой на источники.

Как утверждается, это были первые образцы дронов, тогда часть из них утонули в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту. Но пять бортов все-таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

«70 километров нам оставалось до фрегата «Адмирал Макаров». Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил Starlink, через которые мы управляли дронами», – цитирует издание одного из участников операции.

Уговорить главу компании Space X Илона Маска включить связь не удалось, поэтом команда решила вернуть дроны обратно на базу.

«Даже те два борта, которые вернулись, дали неоценимую информацию. По связи, по навигации, по корпусу и так далее», – говорится в материале.

Ранее Маск опроверг публикацию CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине напасть на российский флот в Севастополе в прошлом году. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберёт неверную информацию.

В биографии Маска также говорится о его опасениях, что в ответ на серьёзный удар Россия может применить ядерное оружие. Такое впечатление у Маска сложилось после общения с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе – с президентом России Владимиром Путиным, утверждается в книге.

Позже Маск заявил, что не включил систему спутникового интернета Starlink в районе аннексированного Крыма из-за санкций США против России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип
Три героя уходящего года
Три героя уходящего года Ирина Халип
Что же дальше?
Что же дальше? Наталья Радина
Флотилия подбитых кораблей
Флотилия подбитых кораблей Виталий Портников