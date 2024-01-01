Первая атака украинскими морскими дронами по Крыму не удалась из-за Илона Маска 4 1.01.2024, 17:32

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Но пять бортов все-таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

В сентябре 2022 года Украина впервые попыталась использовать морские дроны против российских судов в Севастопольской бухте, однако это не удалось сделать из-за отключения систем связи Starlink. Об этом пишет издание «УП» со ссылкой на источники.

Как утверждается, это были первые образцы дронов, тогда часть из них утонули в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту. Но пять бортов все-таки пробились через волны и приближались к Севастополю.

«70 километров нам оставалось до фрегата «Адмирал Макаров». Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут - нам вырубают связь. Илон Маск выключил Starlink, через которые мы управляли дронами», – цитирует издание одного из участников операции.

Уговорить главу компании Space X Илона Маска включить связь не удалось, поэтом команда решила вернуть дроны обратно на базу.

«Даже те два борта, которые вернулись, дали неоценимую информацию. По связи, по навигации, по корпусу и так далее», – говорится в материале.

Ранее Маск опроверг публикацию CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине напасть на российский флот в Севастополе в прошлом году. Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберёт неверную информацию.

В биографии Маска также говорится о его опасениях, что в ответ на серьёзный удар Россия может применить ядерное оружие. Такое впечатление у Маска сложилось после общения с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе – с президентом России Владимиром Путиным, утверждается в книге.

Позже Маск заявил, что не включил систему спутникового интернета Starlink в районе аннексированного Крыма из-за санкций США против России.

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