Россияне запаниковали из-за атаки с воздуха в Саратовской области 1 10.01.2024, 10:58

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Там находится военный аэродром «Энгельс».

Россияне заявили, что якобы сбили дрон в Саратовской области. Там находится аэродром «Энгельс».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Российское Минобороны утверждает, что сегодня ночью, 10 января, противовоздушная оборона якобы уничтожила беспилотник. Традиционно россияне обвинили Украину в «террористической атаке».

При этом губернатор Саратовской области отмечает, что беспилотник самолетного типа якобы был сбит над территорией Энгельского района.

«Никто не пострадал. Последствий для инфраструктуры населенных пунктов нет. Все объекты работают в штатном режиме», - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Добавим, что в Энгельсе находится аэродром «Энгельс», там базируются стратегические бомбардировщики РФ.

В сети сообщают, что в Энгельсе дислоцируются 121 гвардейский Севастопольский и 184 тяжелые бомбардировочные авиационные полки.

Они имеют на вооружение тяжелые бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

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