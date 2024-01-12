Эдуард Ханок после 61 года брака рассказал о разводе 12.01.2024, 1:32

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Легендарный белорусский композитор не стал скрывать, что его семейная жизнь не была безоблачной.

Легендарный белорусский композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок, автор таких хитов на все времена, как «Потолок ледяной», «Малиновка», «Завiруха», «Я у бабушки живу», «Здравствуй, чужая милая», «Вы шуміце, бярозы», признался в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на «Беларусь 1», что его семейная жизнь не была безоблачной и дошло даже до развода.

- Мы с женой 61 год вместе. Было всякое, даже развод был, - не стал скрывать композитор. - Но я, слава Богу, не успел заплатить за развод, и потом, когда вернулся обратно к жене, ничего не надо было делать, просто документы мне отдали и все.

Рассуждая дальше на тему вечной любви, он отметил, что такая любовь есть.

- Но у нас она выстраданная, - подчеркнул композитор. - Вот это самая ценная любовь. Самое страшное, когда люди в старости разводятся. Это как в симфонии - как говорил мой учитель в консерватории, какой бы ни была первая, вторая, третья часть, часто успех симфонии решает финал. И твой плохой финал может испортить впечатление о всей твоей симфонии. Так и в жизни. Какая бы не была любовь в начале, главное, чтобы в финале она разгорелась. Мне удался финал, этим я могу гордиться и похвалиться.

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