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В Украине впервые уничтожили российский комплекс РЭБ «Былина»

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  • 14.01.2024, 9:30
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В Украине впервые уничтожили российский комплекс РЭБ «Былина»

Новейшая техника сгорела дотла.

Бойцы подразделения Сил обороны «Shadow» обнаружили один из новейших российских комплексов РЭБ «Былина» РБ-109А. Благодаря успешным действиям украинских защитников современную технику оккупантов удалось уничтожить.

Отметим, что Силы обороны Украины впервые поразили РЭБ «Былина». Россия планировала принять комплекс на вооружение только в 2025 году, однако безумные потери оккупантов в технике, очевидно, изменили ситуацию.

Бойцы подразделения «Shadow» поразили современный комплекс РЭБ «Былина» с помощью дрона. После попадания техника начала незаметно гореть, но впоследствии огонь охватывал все большую площадь. Как следствие, новейший комплекс россиян сгорел дотла.

К слову, рядом в блиндаже также находился экипаж «Былины». Защитники Украины отметили, что на записи их не видно, однако военные уверены – захватчики остались в этом блиндаже навсегда.

РБ109А «Былина» – это российская автоматизированная система управления средствами РЭБ. Система использует (или будет использовать после окончания разработки) «возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения» для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов.

Система проводит анализ радиоэлектронной среды в радиусе до 100 километров и мешает наиболее приоритетным целям. Точной информации о возможностях и характеристиках комплекса нет, поскольку Россия планировала взять комплекс на вооружение не раньше 2025 года.

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