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Киркорову перестали продавать брендовые вещи за границей

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  • 16.01.2024, 15:33
  • 1,106
Киркорову перестали продавать брендовые вещи за границей

Обиженный артист записал видео.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, пожаловался на свою непростую жизнь с репутацией оккупанта.

Один их российских телеграмм-каналов «Не Малахов» опубликовал видео, как сидя за столом Киркоров жалуется на то, что ему перестали продавать брендовые вещи.

По словам Киркорова, ему позвонила из Монако продавщица Ксения, которая много лет обслуживала его в бутике Баленсиага. Она сообщила, что организация больше не сможет продавать одежду для Киркорова из-за его поддержки «режима и президента Путина».

Позже Киркоров также отправился в Дубай с концертом, и в одноименном бутике ему отказали в покупке.

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