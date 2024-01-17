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Книга белорусского автора признана лучшим европейским романом 2023-го года

  • 17.01.2024, 17:19
Книга белорусского автора признана лучшим европейским романом 2023-го года
Саша Филипенко

Саша Филипенко стал лауреатом престижной французской премии.

Белорусский писатель и журналист Саша Филипенко стал лауреатом престижной французской премии, его роман «Кремулятор» стал лучшим европейским романом 2023 года, пишет citydog.io.

Премия «Трансфюж» вручается в номинациях «Лучший европейский роман», «Лучший французский роман», «Лучший дебют», «Лучшее эссе», «Лучшая книга о кино», «Лучшая книга о театре».

В основе «Кремулятора», который был признан лучшим европейским романом 2023 года, лежат материалы дела Петра Нестеренко – первого директора Московского крематория, работавшего в годы сталинских репрессий.

Саша Филипенко – белорусский писатель, журналист, телеведущий. Родился в Минске, в данный момент живет в Европе. Его книги переведены более чем на 15 языков.

В ноябре 2023 года в квартиру родителей писатели в Минске пришли с обыском, отца задержали и дали ему 13 суток административного ареста за репост «экстремистских материалов».

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