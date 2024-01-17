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Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

  • 17.01.2024, 19:08
Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Арнольд Шварценеггер

Из-за часов для аукциона.

Американского актера, бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали после прилета в Мюнхен, пишет Bild со ссылкой на источник. Таможенное управление заявило, что в отношении актера начато расследование на предмет уклонения от уплаты налогов.

По данным издания, актер уже несколько часов находится в отделении в аэропорту. Причиной стали обнаруженные при нем люксовые швейцарские часы Audemars Piguet, которые, как говорит Шварценеггер, он собирается продать на аукционе. Bild опубликовал кадр с актером в отделении полиции.

Издание пишет, что из Мюнхена Шварценеггер планировал отправиться в австрийский Кицбюэль, где проходит Всемирный климатический саммит.

«Мы ведем расследование в отношении Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов», – сообщил изданию представитель Главного таможенного управления Мюнхена Томас Майстер.

По его словам, актер должен был оформить часы как ввозимый импорт.

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